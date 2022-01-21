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Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сіл
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Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сіл

Марина Денисенко Вікторія Будавіцька
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Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сіл Суспільне Черкаси

Лікарка Вільховецької амбулаторії, що на Черкащині, Наталія Лещенко разом із медсестрою Валентиною Данилюк пройшли навчання та отримали дозвіл на щеплення людей від COVID-19 у складі мобільної бригади. Від початку року вони понад десять разів виїздили вакцинувати жителів Вільхівця, Попівки та Гусакового. Про це лікарка Наталія Лещенко розповіла Суспільному.

Пані Наталія після прийому хворих в амбулаторії разом із медсестрою Валентиною Данилюк поїхала вакцинувати вільхівчан.

73-річня Любов Зачешигрива отримала третє щеплення проти COVID-19. Жінка понад 15 років хворіє на гіпертонію. Сказала, вона не в змозі самостійно прийти до лікарні. Вакцинуватися планує вчасно, два попередні щеплення були без ускладнень.

Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сілСуспільне Черкаси

Любов Зачешигрива

"Люди вакцинуються скрізь, реклама така, що й запрошують. Нормально, нічого абсолютно не відчула ніяких негативних причин, нічого", розповіла жінка.

Найчастіше мобільна бригада виїжджає до літніх та хворих людей, пояснила лікарка вільховецької амбулаторії Наталія Лещенко.

Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сілСуспільне Черкаси

Лікарка Вільховецької амбулаторії Наталія Лещенко

"Фельдшери на місцях, в селах нам повідомляють, коли приїздити, графік, а у нас є свій графік, закликаємо людей. Тих, хто не може прийти, до них виїжджаємо. Якщо поганий стан людини, і вона бажає зробити щеплення, чому б ні, звичайно. У нас ще є два села – Попівка і Гусакове. Ми навчалися і маємо сертифікати, я і моя медсестричка, тому ми маємо право робити щеплення кваліфіковано", – прокоментувала пані Наталія.

Одна лікарка і три медсестри Вільховецької амбулаторії обслуговують 1 700 людей, зауважила медсестра Валентина Данилюк.

Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сілСуспільне Черкаси

Медична сестра Валентина Данилюк

"Людей викликаємо на визначений час. Хто може, той прийде, хто не може, той наступного разу, ми ж нікого не змушуємо, все за їхнім бажанням", – розповіла медична сестра.

У складі мобільної бригади вони вакцинують населення з початку року, зазначила заступниця головного лікаря Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Ястремська.

Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сілСуспільне Черкаси

Заступниця головного лікаря Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Ястремська

"Вони пройшли навчання – вільховецькі лікар і медсестра, а до цього виїжджала мобільна бригада з міста Звенигородка, яка ще виїжджала багато в той момент, коли ще не було створено багато мобільних бригад. Вони виїжджали в Черкаси, в Корсунь, в Умань, вони виїжджали скрізь тоді, і сюди ми теж виїжджали", – прокоментувала Наталія Ястремська.

Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сілСуспільне Черкаси

Головна лікарка Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Радьога

100 виїздів щомісяця здійснюють мобільні бригади з вакцинації населення проти COVID-19 Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги, розповіла головна лікарка Галина Радьога. Додала, обслуговують мешканців 36 сіл та хуторів.

Що відомо

  • В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.
  • Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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