Мобільна бригада вакцинує жителів трьох черкаських сіл

Лікарка Вільховецької амбулаторії, що на Черкащині, Наталія Лещенко разом із медсестрою Валентиною Данилюк пройшли навчання та отримали дозвіл на щеплення людей від COVID-19 у складі мобільної бригади. Від початку року вони понад десять разів виїздили вакцинувати жителів Вільхівця, Попівки та Гусакового. Про це лікарка Наталія Лещенко розповіла Суспільному.

Пані Наталія після прийому хворих в амбулаторії разом із медсестрою Валентиною Данилюк поїхала вакцинувати вільхівчан.

73-річня Любов Зачешигрива отримала третє щеплення проти COVID-19. Жінка понад 15 років хворіє на гіпертонію. Сказала, вона не в змозі самостійно прийти до лікарні. Вакцинуватися планує вчасно, два попередні щеплення були без ускладнень.

Суспільне Черкаси Любов Зачешигрива

"Люди вакцинуються скрізь, реклама така, що й запрошують. Нормально, нічого абсолютно не відчула ніяких негативних причин, нічого", – розповіла жінка.

Найчастіше мобільна бригада виїжджає до літніх та хворих людей, пояснила лікарка вільховецької амбулаторії Наталія Лещенко.

Суспільне Черкаси Лікарка Вільховецької амбулаторії Наталія Лещенко

"Фельдшери на місцях, в селах нам повідомляють, коли приїздити, графік, а у нас є свій графік, закликаємо людей. Тих, хто не може прийти, – до них виїжджаємо. Якщо поганий стан людини, і вона бажає зробити щеплення, чому б ні, звичайно. У нас ще є два села – Попівка і Гусакове. Ми навчалися і маємо сертифікати, я і моя медсестричка, тому ми маємо право робити щеплення кваліфіковано", – прокоментувала пані Наталія.

Одна лікарка і три медсестри Вільховецької амбулаторії обслуговують 1 700 людей, зауважила медсестра Валентина Данилюк.

Суспільне Черкаси Медична сестра Валентина Данилюк

"Людей викликаємо на визначений час. Хто може, той прийде, хто не може, той наступного разу, ми ж нікого не змушуємо, все за їхнім бажанням", – розповіла медична сестра.

У складі мобільної бригади вони вакцинують населення з початку року, зазначила заступниця головного лікаря Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Ястремська.

Суспільне Черкаси Заступниця головного лікаря Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Ястремська

"Вони пройшли навчання – вільховецькі лікар і медсестра, а до цього виїжджала мобільна бригада з міста Звенигородка, яка ще виїжджала багато в той момент, коли ще не було створено багато мобільних бригад. Вони виїжджали в Черкаси, в Корсунь, в Умань, вони виїжджали скрізь тоді, і сюди ми теж виїжджали", – прокоментувала Наталія Ястремська.

Суспільне Черкаси Головна лікарка Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Радьога

100 виїздів щомісяця здійснюють мобільні бригади з вакцинації населення проти COVID-19 Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги, розповіла головна лікарка Галина Радьога. Додала, обслуговують мешканців 36 сіл та хуторів.

Що відомо

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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