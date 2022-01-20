У Львові троє дорослих та двоє дітей отруїлися чадним газом. Як почуваються люди

У квартирі багатоповерхового будинку в Львові чадним газом отруїлися 5 людей, серед них – дві дитини. Їх госпіталізували до медзакладів міста. Про те, у якому стані перебувають люди, дізнавалося Суспільне.

Цей випадок трапився у багатоквартирному будинку на вулиці Городоцькій. Там чадним газом отруїлися 5 людей. Однією з них є Наталія Колодій. Жінка розповідає, спершу отруїлись сусіди. До її квартири газ потрапив уже тоді, коли вона відкрила двері, щоб надати допомогу:

"Я вийшла – жінка лежала. І малий хлопчик, якого вже винесли. Вони кричали: "Ми вмираємо! Воно мені все занесло до хати".

Суспільне Львів Будинок на Городоцькій, де трапився витік чадного газу

Двох дорослих та двох дітей госпіталізували. Наталія Колодій поїхала в лікарню з дитиною сусідів. Згодом жінці теж стало погано.

"Коли забрали найменшого, я поїхала із ним і вже тоді почала задихатися, почала рвати. Після того мене із Орлика (дитячої лікарні, — ред.) забрали в медінститут. Я була під киснем. Мені сказали, що вже такої потреби не має. Я вирішила не займати місце чиєсь і просто піти вже додому. Зараз відчуваю слабкість, кашляю, пішла інтоксикація – на ліках, на препаратах", — каже львів'янка Наталія Колодій.

Суспільне Львів Львів'янка Наталія Колодій

Ще двох дорослих також відвезли у Львівську обласну лікарню. Всі пацієнти вже поїхали додому. Двох дітей віком 16 та 9 років госпіталізували в дитячу лікарню. Їх обстежили та госпіталізували.

"Проведено сеанс ГБО-терапії. На сьогоднішній день стан дітей із позитивною динамікою. Вони переведені у профільні відділення. У свідомості, у контакті. Їм нічого не загрожує. Скоро вони будуть виписані додому", — каже лікар-анестезіолог дитячої лікарні Михайло Трояновський.

Суспільне Львів Львівська обласна лікарня

Від початку цього року на території Львівської громади 16 людей отруїлися чадним газом – кажуть в мерії. Найчастіше причинами отруєння є несправне обладнання та порушення безпеки під час користування газовими приладами.

"Треба не порушувати правил експлуатації газових приладів, тому що має бути доступ повітря постійно. Встановити сигналізатори. Якщо спрацьовує сигналізатор, то відповідно викликати службу газу – вони перевіряють місця витоку газу. Так само від провітрювання залежить. Якщо не поступає свіже повітря, то відповідно може зворотна тяга бути", — каже керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Олександр Ковальчук.

За аналогічний період минулого року отруєнь чадним газом у Львові було 9, цьогоріч – майже вдвічі більше.

Що відомо

Чадний газ — це продукт неповного згоряння вуглецю. Якщо у приміщенні немає доступу кисню чи є несправною вентиляція, то СО може накопичуватися в приміщенні та стати причиною отруєння.

Серед симптомів отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, втома, утруднене дихання, задишка, сухий кашель, нудота та блювота.

При появі таких симптомів необхідно вимкнути усі газові прилади, відкрити вікна та звернутися до лікаря.

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