24 січня в Кривому Розі через повідомлення про ймовірне замінування призупинили роботу всіх шкіл міста. Про це Суспільному повідомила речниця Криворізької міськради Ірина Герасименко.

За її словами, відповідне рішення ухвалили задля безпеки дітей. Заняття відбуватимуться дистанційно.

Речниця Криворізького відділення поліції Оксана Лєсонєн розповіла Суспільному, що близько 8-ї ранку надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл міста. Об'єкти перевіряють вибухотехніки та поліція. Про результати планують повідомили після 14.00.

Що відомо

З 19 січня заклади загальної середньої освіти Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання через постійні повідомлення про "мінування". За словами директорки департаменту освіти та науки міста Тетяни Кріпак, такі повідомленні надходити з 4 по 19 січня. До 21 січня включно діти мали навчатися дистанційно, 24 січня планували відновити очні заняття.

Поліція Кривого Рогу організувала патрулювання територій, наближених до шкіл та медзакладів для охорони громадського порядку.

У Кривому Розі 145 шкіл, де навчається близько 60 тисяч дітей.

Читайте також

У Кривому Розі затримали студента, який "замінував" коледж: слідчі заявляють про російський слід

Майже дві сотні. В СБУ назвали кількість повідомлень про "замінування" від початку року

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро