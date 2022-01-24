Коронавірус на Дніпропетровщині: за добу підтвердили понад 300 нових випадків

За минулу добу, 23 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 349 нових випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли двоє людей. Ще 83 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 248 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 234 060 жителів області. Померли 9 092 людини.

Що відомо

За добу 23 січня 2022 року в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 852 092 щеплення.

Читайте також

Загроза з боку Росії, повернення Порошенка та нова хвиля епідемії. Головні новини тижня

Кількість смертей від COVID-19 в світі вища за офіційну статистику — Nature

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро