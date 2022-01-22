Загроза з боку Росії, повернення Порошенка та нова хвиля епідемії — розповідаємо про головні новини тижня.

Загроза з боку Росії

Цього тижня до України приїздив ​держсекретар США Блінкен — зустрівся із президентом Зеленським та очільником МЗС Кулебою. Що думає про загрозу вторгнення Росії — в його ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки.

Одразу після Києва Блінкен мав зустріч із очільником МЗС Росії Лавровим. Російська сторона очікує від США письмової відповіді щодо гарантій безпеки. Головне з їхніх перемовин — тут.

Президент Зеленський записав відеозвернення: закликав українців не піддаватися паніці через можливу агресію з боку Росії та “зберігати спокій”, а вже за кілька днів в інтерв'ю The Washington Post припустив, що у разі, якщо Росія розпочне вторгнення в Україну, “Харків може бути окупованим”. Водночас харківський міський голова Терехов сказав, що “нікому не дадуть захопити місто”.

На тлі посилення загрози з боку РФ Британія надасть Україні оборонне озброєння, Естонія — ракети Javelin, а Латвія та Литва — Stinger. США планують відправити до України вертольоти Мі-17.

Запобіжний захід Порошенку

П'ятий президент України Порошенко повернувся до Києва, де в аеропорту його зустріли прихильники, та самостійно прибув до суду у «вугільній справі». Прокуратура вимагала взяти нардепа під варту на два місяці з можливістю застави в 1 мільярд гривень, втім Печерський суд після півтори доби у нарадчій кімнаті призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Обидві сторони заявили про апеляцію на це рішення. У чому підозрюють п'ятого президента — тут.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Петро Порошенко під будівлею Печерського суду

Нова хвиля епідемії

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу через штам “Омікрон”: 22 січня виявили понад 22 тисячі нових випадків — це найбільше з початку року. З наступного тижня Івано-Франківська область переходить до “червоної” зони. У МОЗ прогнозують стрімке поширення СOVID-19 у лютому — до 59 тисяч нових випадків на добу.

Інтерв’ю з бізнес-омбудсменом

“У наступні кілька місяців, через безпекову ситуацію довкола України, не треба сподіватись, що всі кинуться інвестувати сотні мільйонів і мільярдів”, — вважає бізнес-омбудсмен Роман Ващук, якого нещодавно призначили. Чим займається на посаді та що треба зробити в Україні, аби покращити інвестиційний клімат, — в інтерв'ю Ващука Суспільному.

Олімпійська збірна України

Україна офіційно затвердила склад збірної на Зимові Олімпійські ігри-2022! 45 спортсменів у 12 видах спорту представлятимуть Україну в Пекіні. Журналісти Суспільне Спорт у новому випуску подкасту “Коментаторська” аналізують команду та шанси спортсменів на перемогу.

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