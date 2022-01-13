З початку цієї зими (з 1 грудня 2021 року до 13 січня 2022) 26 людей з ознаками переохолодження звернулися за допомогою до медиків Франківщини. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Янків.

"Усім надали медичну допомогу. Два пацієнти не потребували подальшого лікування, 24 — госпіталізували в лікувальні заклади області. Якщо брати територіально, то найбільше дзвінків надходило з Івано-Франківського і Калуського районів", — каже Олег Янків.

Фото: Суспільне Карпати З 1 грудня по 13 січня 26 людей з ознаками переохолодження звернулися на лінію "103"

З настанням похолодання в області розгорнули пункти обігріву. З них шість стаціонарних та один цілодобовий працюють в Івано-Франківську. Працівники пунктів пропонують перехожим зігрітися теплим чаєм і, за потреби, надають домедичну допомогу.

Цілодобовий пункт обігріву розташований на базі Будинку нічного перебування, що на вулиці Млинарській, 2. Впродовж двох місяців за допомогою у нього звернулися 64 людини, каже директор закладу Іван Боберський. З його слів, у ніч на 13 грудня, у будинку ночували 14 людей.

Фото: Суспільне Карпати Цілодобовий пункт обігріву розташований на базі Будинку нічного перебування

"Це — єдине місце, де люди, які відчувають холод, можуть зігрітися, випити чаю і далі продовжувати займатися своїми справами. Правом пункту обігріву користуються люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тому бувають такі ситуації, що ми впускаємо сюди й людей у нетверезому стані. Тільки винятково з тією метою, щоб вони не замерзли та не втратили життя", — говорить Іван Боберський.

На базі Будинку нічного перебування окремо працює і денний пункт обігріву, розповідає соціальна працівниця закладу Галина Надачковська.

"Є люди, які приходять на день-два, потім більше не повертаються. Є бездомні – вони користуються послугами Будинку нічного перебування. Відповідно до їхніх індивідуальних потреб ми, вивчаючи життєву ситуацію, можемо ставити людину на облік, відновлювати документи, встановлювати групу інвалідності — тобто надавати широкий спектр соціальних послуг", — каже Галина Надачковська.

Фото: Суспільне Карпати На базі Будинку нічного перебування окремо працює і денний пункт обігріву

Окрім цілодобового пункту обігріву, у місті працюють ще шість: п’ять на базі поліклінік та один на стадіоні "Рух", розповідає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло.

"Враховуючи, що наша територіальна громада збільшилася, ми звернулися з проханням до старост і створили невеличкі кімнати на базі сільських рад, ФАПів і навіть будинку культури в Угорниках. Якщо хтось з місцевих жителів захоче зігрітися, не дійшовши до дому, він зможе туди зайти й випити чаю", — каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськради.

За його словами, у пункти обігріву, які розташовані у селах громади, люди поки не зверталися.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини