Гривня залишається стабільною. Курс валют на 24 січня

У понеділок, 24 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,32 UAH/USD. Таким чином курс долара щодо гривні залишився без змін.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Курс євро також залишається стабільним. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,32 гривні за долар;

32,11 гривні за євро.

Станом на 23 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,32 UAH/USD, щодо євро — 32,11 UAH/EUR.

Читайте також

Гривня падає закономірно. Експерт пояснив, що впливає на курс валюти

Чому гривня стрімко впала та яким буде курс. Відповідає економіст

Дорожчання долара пов'язане із "вербальною ескалацією" Росії — банкір про падіння гривні

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу