Від роботи у школах ти дитячих садочках на Волині досі залишаються відстороненими від роботи 537 невакцинованих працівників. Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна.

Серед відсторонених – 167 працівників закладів дошкільної освіти та 370 працівників шкіл.

Тетяна Соломіна говорить: серед відсторонених невакцинованих працівників шкіл значна частина – це технічний персонал як правило старшого віку. Про нестачу кадрів вчителів у школах, у зв'язку з відстороненням, нині не йдеться. З її слів, у випадку, якщо в закладі немає вільних фахівців, то залучають фахівців інших навчальних закладів.

"Або приймається людина на роботу за строковим договором, де таким чином діти отримують інформацію в межах освітнього процесу в повному обсязі", – додала Тетяна Соломіна.

Наразі одужали та мають COVID-сертифікат про одужання 212 працівників дитсадків і 277 працівників шкіл. Протипоказання до вакцинації проти коронавірусної хвороби мають 77 працівників дитсадків та 272 працівники шкіл Волині.

Як повідомляло Суспільне раніше, всього на Волині є 38 150 освітян, а також 588 загальноосвітніх навчальних закладів.

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