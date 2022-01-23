У Буркіна-Фасо 23 січня відбувалися протести військових із вимогою до уряду активніше сприяти боротьбі проти ісламістів. Протестувальники взяли штурмом штаб керівної президентської партії. У соціальних мережах заявляли про захоплення влади військовими. Проте, уряд спростовує ці заяви.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Буркіна-Фасо закликав країну до спокою та спростував заяви про нібито військовий переворот у країні та арешт президента Роча Каборе.

Представник протестувальників заявив, що військові вимагають від уряду "відповідного" забезпечення та армійської підготовки для боротьби з бойовиками, пов’язаними з Аль-Каїдою та Ісламською Державою. Протестувальники-військові також вимагали відставки командування армії та розвідки.

Протягом останніх кількох місяців у країні зростало невдоволення через погіршення безпекової ситуації. Загибель 49 офіцерів військової поліції у листопаді внаслідок нападу бойовиків спровокувала вуличні протести під час яких лунали вимоги відставки президента.

Цього разу, протестувальники 23 січня закликали військових не зупинятися у протесті та скандували "Звільніть країну".

Цей протест є відповіддю на зростання впливу ісламістів у регіоні. В деяких місцях бойовики встановили контроль над поселеннями та вимагають від населення дотримуватися власного радикального трактування ісламських релігійних норм.

Протест 23 січня почався зі звуків вогнепальних пострілів в одному з військових таборів Уаґадуґу – столиці Буркіна-Фасо. До військових долучилися сотні протестувальників, які співали гімн.

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