У Судані 13 січня службовці сил безпеки застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів у столиці Хартумі. Там тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту державному перевороту, повідомляє AP.

Протестувальники – переважно молоді люди – пройшли маршем в більшості районів містах Хартума та Омдурмані. Мирні демонстрації також відбулися у західному регіоні Дарфур. Серед вимог були: усунення генералів від влади та створення повністю цивільного уряду, який працюватиме на час перехідного періоду.

Фото: АР Натовп іде ходою в Хартумі, Судан, у четвер, 13 січня 2022 року. Тисячі людей вийшли на вулиці проти державного перевороту, який призвів до міжнародної ізоляції країни.

За даними місцевих активістів, сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону учасників, які прямували головною вулицею міста до укріпленого президентського палацу.

Дані про постраждалих чи жертв наразі немає.

Водночас як передає АР, понад 60 людей було вбито і сотні отримали поранення під час майже щоденних протестів після перевороту.

Що відбувається в країні

25 жовтня 2021 року військові Судану заарештували членів перехідного цивільного уряду, зокрема прем'єр-міністра, та оголосили в країні надзвичайний стан. У зв'язку з цим МЗС України рекомендувало утриматись від поїздок до країни. Новим лідером Судану себе проголосив генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Він розпустив Суверенну раду, яка мала забезпечити перехід країни до демократії після повалення режиму Омара аль-Башира. Бурхан також пообіцяв провести парламентські вибори у липні 2023 року.

Попередній державний переворот у Судані відбувся у квітні 2019 року в Судані, в результаті якого президент Омар аль-Башир пішов у відставку після 30 років правління країною. Військові заявили, що Судан контролюватиметься сформованою ними Радою. У країні був оголошений надзвичайний стан, призупинена дія Конституції, закритий повітряний простір і аеропорти, перекриті кордони. Війська оточили президентський палац і взяли під контроль дороги і мости. Тоді військові оголосили, що Рада управлятиме країною протягом перехідного періоду, який триватиме два роки, після чого у країні повинні пройти вибори.

Початково мешканці країни позитивно сприйняли звістку про переворот, однак два з половиною роки потому військові так і не виконали обіцянку передати владу. Через це у найбільших містах країни розпочалися протести.

21 вересня влада Судану оголосила, що армія запобігла черговій спробу державного перевороту в країні, який намагалася здійснити група військових, що планували захопити державну радіостанцію і оголосити про зміну влади. Ці офіцери є прихильниками колишнього президента Судану Омара аль-Башира. ЗМІ Судану повідомили про арешт десятків офіцерів, підозрюваних в організації державного перевороту.

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