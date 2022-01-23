Француз загинув під час спроби самостійно перетнути Атлантику

Тіло 75-річного авантюриста-мандрівника Жана-Жака Савена знайшли в Атлантичному океані. Він загинув під час спробу самостійно перетнути Атлантику.

Про це повідомили на сторінці групи підтримки Савена у Facebook.

"На жаль, цього разу океан виявився сильнішим за нашого друга, який так любив вітрильний спорт і море", — повідомили на сторінці групи.

Також повідомляється, що у 2019 році Жан-Жак Савен вже успішно перетинав Атлантичний океан під вітрилами.

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