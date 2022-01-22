Слідство встановило, що хлопець блогерки зі США Габбі Петіто — Браян Лондрі — вбив її під час спільної подорожі, а потім наклав на себе руки. Зникнення і смерть Петіто стали одним із найбільш обговорюваних убивств у Штатах.
Про це 21 січня повідомила пресслужба Федерального бюро розслідувань.
Відомство стверджує, що про вбивство Петіто Лондрі зізнався в щоденникових записах, які лишив на місці смерті.
За словами спецагента ФБР у Денвері Майкла Шнайдера, "розслідування не виявило іншої людини, окрім Браяна Лондрі, яка була б прямо пов’язана з трагічною смертю Габбі Петіто".
У ФБР додали, що сім’ї померлих досягли домовленості щодо розподілу їхнього майна. Кому з них дістанеться щоденник Лондрі, не уточнюється.
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Що відомо
- Наприкінці серпня 2021 року у США зникла блогерка Габбі Петіто, яка 2 липня зі своїм бойфрендом Брайаном Лендрі вирушила в передвесільну автомобільну подорож по США. Закохані розповідали про те, як проходить їхня подорож, у соцмережах; їхні відео набирали понад 500 тисяч переглядів. Але, за даними поліції, між молодятами виникали конфлікти.
- Батьки повідомили про зникнення Петіто лише 11 вересня, а до цього з її телефону ще кілька днів приходили SMS-повідомлення родичам, останнє було надіслане 30 серпня. 19 вересня поліція знайшла останки дівчини, схожої на Петіто, на заході штату Вайомінг. 21 вересня ФБР підтвердило, що тіло дійсно належить Габбі і що смерть дівчини була насильницькою. Як саме її вбили — не уточнюється.
- Що стосується Браяна Лондрі, то він повернувся з передвесільної подорожі 1 вересня на фургоні Габбі Петіто сам. Рідним він розповів, що посварився з дівчиною. Потім Лондрі поїхав з дому, не повідомивши батькам, куди. Поліція оголосила його в розшук, а ФБР видало ордер на його арешт.
- 21 жовтня поліція штату Флорида повідомила, що знайшла на території місцевого заповідника рештки тіла, які можуть належати Лондрі. Пізніше судмедекспертиза підтвердила, що останки належать хлопцеві. Він помер від вогнепального пострілу в голову, скоївши самогубство.
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