Слідство встановило, що хлопець блогерки зі США Габбі Петіто — Браян Лондрі — вбив її під час спільної подорожі, а потім наклав на себе руки. Зникнення і смерть Петіто стали одним із найбільш обговорюваних убивств у Штатах.

Про це 21 січня повідомила пресслужба Федерального бюро розслідувань.

Відомство стверджує, що про вбивство Петіто Лондрі зізнався в щоденникових записах, які лишив на місці смерті.

За словами спецагента ФБР у Денвері Майкла Шнайдера, "розслідування не виявило іншої людини, окрім Браяна Лондрі, яка була б прямо пов’язана з трагічною смертю Габбі Петіто".

У ФБР додали, що сім’ї померлих досягли домовленості щодо розподілу їхнього майна. Кому з них дістанеться щоденник Лондрі, не уточнюється.

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Що відомо

Наприкінці серпня 2021 року у США зникла блогерка Габбі Петіто, яка 2 липня зі своїм бойфрендом Брайаном Лендрі вирушила в передвесільну автомобільну подорож по США. Закохані розповідали про те, як проходить їхня подорож, у соцмережах; їхні відео набирали понад 500 тисяч переглядів. Але, за даними поліції, між молодятами виникали конфлікти.

Батьки повідомили про зникнення Петіто лише 11 вересня, а до цього з її телефону ще кілька днів приходили SMS-повідомлення родичам, останнє було надіслане 30 серпня. 19 вересня поліція знайшла останки дівчини, схожої на Петіто, на заході штату Вайомінг. 21 вересня ФБР підтвердило, що тіло дійсно належить Габбі і що смерть дівчини була насильницькою. Як саме її вбили — не уточнюється.

Що стосується Браяна Лондрі, то він повернувся з передвесільної подорожі 1 вересня на фургоні Габбі Петіто сам. Рідним він розповів, що посварився з дівчиною. Потім Лондрі поїхав з дому, не повідомивши батькам, куди. Поліція оголосила його в розшук, а ФБР видало ордер на його арешт.

21 жовтня поліція штату Флорида повідомила, що знайшла на території місцевого заповідника рештки тіла, які можуть належати Лондрі. Пізніше судмедекспертиза підтвердила, що останки належать хлопцеві. Він помер від вогнепального пострілу в голову, скоївши самогубство.

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