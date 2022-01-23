Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що скасувала своє весілля через нову хвилю поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це вона повідомила під час регулярної пресконференції щодо ситуації з COVID-19, передає CNN.

За її словами, органи охорони здоров’я повідомили про дев’ять випадків захворювання в одній родині в Мотуеці. Люди захворіли після того, як на минулих вихідних поїхала в Окленд, щоб відвідати весілля, похорон, парк розваг і туристичну пам'ятку. Це спричинило нове посилення коронавірусних обмежень в країні.

"Моє весілля не відбудеться, але я просто приєднаюся до багатьох інших новозеландців, які пережили подібний досвід у результаті пандемії", — зазначила Ардерн.

На запитання, як вона ставиться до свого рішення скасувати весілля, яке мало відбутися цього літа, Ардерн відповіла: "Таке життя".

Раніше Нова Зеландія вже оголосила, що відкладає поетапне відкриття кордону до кінця лютого через побоювання щодо поширення "Омікрону".

Що відомо

З 24 січня уряд США почне безкоштовно роздавати громадськості 400 мільйонів нехірургічних масок N95 зі свого стратегічного національного резерву.

2 мільйони експрес-тестів на COVID-19 прибули до України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, бо вони шкодять економіці та не допомагають стримувати поширення штаму "Омікрону".

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