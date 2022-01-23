Баскетбольний клуб "Тернопіль" програв на виїзді

Баскетбольна команда "Тернопіль" програла на виїзді київському "Будівельнику" з рахунком 80:89. Про це розповів тренер тернополян Дмитро Забірченко.

За його словами, це був другий матч 14 ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги Windrose.

У першому таймі переміг БК "Будівельник" із рахунком 32:25. У другому таймі перемогу здобули тернополяни – 14:23. Наступні два тайми перевага була на боці киян – 23:20 та 20:12.

Забірченко каже, зараз БК"Тернопіль" перебуває на 9 місці в турнірній таблиці. Наступна гра відбудеться 30 січня проти команди "КИЇВ-БАСКЕТ" у Тернополі.

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