Баскетбольний клуб "Тернопіль" здобув перемогу

Баскетбольний клуб "Тернопіль" вдома переміг команду БК "Одеса". Гра завершилася з рахунком 78:73. Про це повідомив тренер тернополян Дмитро Забірченко.

За його словами, БК "Тернопіль" вдруге у сезоні обіграв "Одесу" у суперлізі Windrose.

У першому періоді переміг БК "Тернопіль" 25:13. Друга чверть завершилась перемогою одеситів 10:19. У третьому періоді переміг БК "Одеса" – 18:22. У четвертому періоді переміг баскетбольний клуб "Тернопіль" – 25:19.

Наступний матч "Тернопіль" проведе на виїзді проти "Черкаських Мавп", а "Одеса" вдома зіграє проти "Прометею".

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