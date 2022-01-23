До -15ºС вночі. На Сумщині прогнозують мороз, сніг та ожеледицю

На початку наступного тижня на Сумщині очікують морози, часом — невеликий сніг. Про це 23 січня повідомили у пресслужбі Сумського гідрометцентру.

На 24 січня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий сніг, слабка хуртовина, на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви — 15-20 м/с. Температура вночі -6-11°C, вдень -3-8°C.

25 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах — ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі -8-13°C, вдень -5-10°C.

26 січня очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі показник опуститься до -10-15°C, вдень -3-8°C.

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