У Сумах протягом доби 18 січня сталася 21 автомобільна аварія. В цей час в місті була хуртовина. Це вдвічі більше, ніж за минулі вихідні, розповіли Суспільному у патрульній поліції.

Протягом дня 19 січня зміни в русі автобусів на всіх напрямках не відбулося, сказав директор сумського автовокзалу Олександр Шпак. Водіїв попереджали про слизьку дорогу.

Олександр Русаков приїхав напередодні ввечері до Сум. Порівнює, як почищені дороги на Сумщині та на Херсонщині: “У нас ожеледь, невеликий сніжок і все – в Херсоні проїхати неможливо було, тому що не чистили. Поки колона не збереться десь у балці якійсь, що машини, фури не можуть не піднятися, ні спуститися, якийсь ГАЗончик викличуть, то у вас завжди почищено.”

Для Петра Мудрака за день це перший рейс з Конотопа до Сум. “В 7:15 з Конотопа, через Буринь, можна сказати, нормальні дороги, по зимі - нормально", - каже він.

Фахівці обласного управління ДСНС 18 січня двічі допомагали автомобілістам вибратися зі снігових заметів: на проспекті Курському та на вулиці Привокзальній.

За словами речника управління патрульної поліції області Олега Сологуба, у цей день в Сумах сталося аварій більше, ніж за минулі вихідні.

“Основними порушеннями, що призвели до вчинення дорожньо-транспортних пригод було недотримання безпечної швидкості в русі, порушення маневрування, недотримання дистанції та інтервалу. Якщо вчора патрульні поліцейські виїздили на 21 ДТП, то за вихідні дні це, 15-16 січня, патрульні виїздили на 17 ДТП”, - сказав він.

По одній аварії сталося в Конотопі, де перевернувся "Фольксваген Поло", у Шостці та Сумському районі. Люди у цих аваріях не травмувалися.

За два дні та на вихідних синоптики передбачають також сніг та вітер.

“21 січня знову, внаслідок проходження атмосферних фронтів, ми очікуємо опади у вигляді снігу, місцями посилення вітру 15-20 м/с і спостерігатиметься слабо морозна погода", - розповів завідувач сектору Сумського гідрометцентру Юрій Литвинов.

Що відомо

19 січня на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася автомобільна аварія, у якій загинув водій.

У Службі автомобільних доріг області розповіли, що місця відстою для великогабаритного транспорту, де у разі необхідності можна перечекати негоду, позначені на інтерактивні мапі.

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