Пожежа в Одесі. Рятували жінку, хлопчика та тварин

В Одесі 23 січня у триповерховому будинку на Миколаївській дорозі, 291 сталася пожежа. 47-річну господарку квартири та 10-річного хлопчика госпіталізували до лікарень. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Рятувальники повідомили, що "разом з небайдужими людьми" врятували собаку, який надихався продуктами горіння. Коту допомогти не вдалося.

Загорілася квартира на першому поверсі. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:34, о 12:00 її ліквідували на площі 15 м². Причина пожежі та збиток наразі встановлюються. Вогонь гасили 6 одиниць техніки та 20 рятувальників, повідомили в пресслужбі.

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