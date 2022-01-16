В Одеському районі від пожежі в саморобному наметі загинув безпритульний – ДСНС

Зранку 16 січня в Одеському районі, у селі Лиманка житлового масиву "Радужний" загорівся саморобний намет з гілок та сухої трави. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області.

За даними рятувальників, на масці знайшли обгорілу людину, за попередньою інформацією, безпритульного. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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