У Національному природному парку на Одещині горів очерет: знищено 5 га

Вчора ввечері рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння очерету на території Маяківської територіальної громади в Нижньодністровському національному природоохоронному парку. Внаслідок пожежі вигоріло 5 га, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Займання очерету сталося за межами пункту пропуску “Удобне-Маяки”. Рятувальники тушили пожежу до другої години ночі 22 січня.

Труднощі у гасінні виникли через неможливість під'їздів до осередку пожежі.

Травмованих та загиблих немає.

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