На Тернопільщині долучилися до акції "Теплом зігріємо серця"

374 наплічники з канцелярією, іграшками, одягом передали дітям учасників російсько-української війни з Тернопільщини. Допомогу дітям збирали представники діаспори Спілки Української Молоді. Захід відбувся на території 44 окремої артилерійської бригади в Тернополі. Про це повідомила координаторка акції на Тернопільщині "Теплом зігріємо серця" Мар'яна Марець.

За її словами, отримали наплічники діти віком від одного до 14 років. На Тернопільщині акцію проводять 8 років поспіль, за цей час понад 1 000 дітей отримали подарунки:

"Це все іменні подарунки. Ми збирали списки. Кожен наплічник для конкретної дитини відповідно до статі і віку. Це одяг, іграшки, канцелярія, солодощі. Те, що діти СУМівці з інших країн хотіли передати їхнім ровесникам в Україну".

Нагадаємо, "Теплом зігріємо серця" – доброчинна акція Спілки Української Молоді, завданням якої є збір подарунків або ж коштів на придбання таких гостинців для дітей українських бійців та дітей вимушених переселенців з Донбасу.

Фото: Тарас Бурак/Суспільне "Теплом зігріємо серця" – доброчинна акція Спілки Української Молоді

Акція стартувала в 2014 році. За цей час, завдяки спільним зусиллям СУМівців із різних країн світу, дітям українських бійців передано понад тринадцять тисяч пакунків із дарунками, на більш як $380.000 США.

У 2018 році доброчинний проєкт Спілки Української Молоді "Теплом зігріємо серця" став переможцем в номінації Молодіжна та дитяча благодійність"Національного конкурсу "Благодійна Україна", каже Марець.

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