Тернопільській бібліотеці під час акції подарували 70 книжок

70 книжок подарували обласній бібліотеці для дітей під час акції "Даруємо книги з любов'ю". Про це Суспільному розповіла заступниця директора Тернопільської обласної дитячої бібліотеки Надія Чайківська.

За її словами, акція стартувала 1 січня і триватиме до 14 лютого. Її основна мета привернути увагу до свята дарування книги та до проблеми поповнення сільських бібліотечних фондів.

"Якщо міські та обласні бібліотеки забезпечуються новою літературою, то сільські книгозбірні не мають такої підтримки і їхні фонди не поповнюються багато років. У попередні роки обласна дитяча книгозбірня також організовувала акції дарування книг", – каже Надія Чайківська.

Зібрану літературу розділили між дитячими будинками і частину книжок залишили в Тернопільській обласній дитячій бібліотеці.

Цьогоріч зібрані книжки передадуть у сільські книгозбірні. Кому саме, визначатимуть після 14 лютого. Нині на Тернопільщині функціонує 17 дитячих бібліотек, раніше було 32. Частину книгозбірень закрили, а частину реорганізували у відділи бібліотек для дорослих.

Міжнародний день дарування книг – це добровільна ініціатива, яку в 2012 році започаткувала власниця сайту дитячих книг Еммі Бродмур. Зараз цей день святкують у 44 країнах світу.

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