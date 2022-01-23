Свій Всесвіт вона побачила уві сні, а персонажів зустріла на міських вулицях. Херсонка Валерія LaaiA написала фентезі для підлітків "Механік".

Валерія за освітою – художниця-дизайнерка. Закінчила Херсонське училище культури і національний технічний університет. Живопис був основним заняттям по закінченні вишу, але художниця шукала нові напрямки для самореалізації.

Дівчина почала робити ляльки, деякі з них – персонажі казок, фільмів, серіалів, деякі – авторська вигадка. ЇЇ творчість сповнена особистої унікальної філософії.

Але й цього їй було замало – протягом останнього року Валерія створювала свій фентезійний світ, де керують магічні сили. Художниця і проілюструвала власний твір. 2021 року книга "Механік" вийшла друком.

"Трапляється таке, що я бачу своїх героїв просто на вулиці. Тобто йде собі людина, а я зупиняюсь і розумію: Боже, оце мій герой! Так власне, я побачила свого головного героя – Ніколаса. Це був Антон. Він самодостатній, такий же як і персонаж і ззовні дуже схожий. Я була щаслива", - розказала Валерія.

Прототип головного героя Антон отримує книгу з автографом. У вигаданому світі живе хлопець, котрий вважає себе вигнанцем через начебто відсутність магічних здібностей. Самотність персонажа у соціумі і пошук свого шляху буде зрозумілою всім підліткам.

"Це якраз той вік, коли діти намагаються зрозуміти свій шлях, шукають свою місію. І ця книга їм допоможе, тому що несе головну думку – будь собою! Нікого не слухай, не будь таким, яким хочуть тебе бачити інші. Ти повинен стати тим, ким себе відчуваєш", - говорить авторка книги.

Сім світів, сім планет, сім кольорів. Фентезійний світ авторки, яка працює під творчим псевдонімом Лаайя, "вербалізувався" з площинних зображень інших світів - зображень янголів-охоронців, людей, тварин, квітів на картинах, які дають підказки всім охочим зазирнути в майбутнє. І об’ємних робіт – ляльок, які раніше створювала Валерія.

"Ляльки – це незвично. Ви і парикмахерка, стилістка і швачка. Ви їх створюєте, ви ще й скульптор. Всі свої здібності ви використовуєте, щоб створити унікального персонажа. Мені дуже цікаво з ними працювати, бо вони для мене живі. А найцікавіше створювати власних персонажів", - каже дівчина.

Ляльки, живопис, карти – це хобі, говорить Валерія. Заняття цими напрямками творчості просунули до написання книг. Авторка обіцяє продовження "Механіка" і завершення книги, яку пише ще з юності.

"Я не зовсім пішла шляхом художника. Бо мені завжди було цього замало. Так, є ілюстрації, є карти, оці ази дали мені відчуття повноти, коли ти знаєш і вмієш поділитись зі світом красою і сповнити світ нею", - розповідає авторка книги Валерія LaaiA.

Олена Ліщенко

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