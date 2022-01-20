20 січня у виставковій залі Національної спілки художників України у Херсоні відкрилась експозиція "Крижані візерунки: зимова тематика. Свій живопис представили 40 митців.

На виставці представлені 82 картини та одна скульптура на зимову тематику.

"Стараюся бувати часто, тому що люблю культуру, люблю мистецтво. Сьогодні потрапили випадково, коли гуляли з сином. Раді, що зайшли. Багато нових картин. Я люблю картини радісного характеру. Мені цікаві колір, різні форми, фактури", - каже відвідувачка виставки Олена Головіна.

Художниця Юлія Балута говорить, на виставці є нові роботи. Її це дуже радує, надихає.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Сергій Сєрко говорить, що наприкінці минулого року став членом Національної спілки художників. На цій виставці він уперше представив три свої роботи

"Ці картини створені, як зараз популярно говорити, в потоці. Це такий стан, коли ти інтуїтивно відтворюєш свої почуття та переживання. На цих двох картинах зображений вихор емоцій", - каже художник.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Голова херсонської спілки майстрів народного мистецтва "Дніпровська палітра" Олег Черненко говорить, прийшов підтримати молодого художника Сергія Сєрка.

"Десять років тому ми його прийняли в нашу спілку майстрів народного мистецтва "Дніпровська палітра". Він починав непрофесійним художником, малював дуже цікаві картини, брав участь у виставках декоративно-вжиткового мистецтва", - говорить Олег Черненко.

Художниця Олександра Паранченко розповіла, кожна з її робіт має свою історію.

"Це зимова виставка, тут роботи, натхненні зимою, морозом, снігом. Називається вона "Лісові новини", це історія про песика, який дружить із маленькою пташкою. І кожного дня він іде до лісу, і розповідає пташці новини міста, а пташка розповідає лісові новини. Таким чином спілкуються два світи", - каже художниця.

Експозиція "Крижані візерунки" у виставковій залі в Херсоні буде працювати два тижні.

Читайте також

У Херсоні відкрилась виставка музею воєнного дитинства

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber