У Херсоні відкрилась виставка музею воєнного дитинства

У Херсоні в літературному відділі обласного краєзнавчого музею відкрилась виставка музею воєнного дитинства. Тут представлені 25 історій та особисті речі дітей, які пережили війну на сході України.

Іграшки, книги, малюнки, одяг, парфуми та ковдра - особисті речі, з якими у дітей асоціюється власне воєнне життя. Кожний предмет, каже директорка музею воєнного дитинства в Україні Юлія Скубицька, окрема дитяча історія.

"Ми здійснюємо ротацію експонатів. Для нас важливо показати, що для участі у проєкті ваша історія не має бути якоюсь супер особливою. Іноді люди кажуть, що у інших людей історія краща. Ми просто переїхали і все. Але кожна розмова показує, якщо, навіть, виїхали швидко це, навіть, не стрес, а багаж, який все життя треба носити", - каже Юлія Скубицька.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

З співрозмовниками спілкуються підготовлені дослідники. Під час інтерв’ю, головне не травмувати дитину, каже директорка. Учасники надають якусь річ і розказують історію пов’язану з нею. На виставці представлено 25 експонатів. Загалом зібрано 160 свідчень з Луганська та Донецька. Історія цієї книги від Євгенії з Авдіївки найкоротша – чотири речення, розказує директорка.

"Цю книжку мені читала мама. Мама і брат загинули. Він після обстрілу пожив недовго. Йому почали осколки діставати, і він помер. – це те, через що проходять діти під час війни", - говорить директорка Музею воєнного дитинства в Україні.

Фото: Суспільне Херсон/Ольга Ляшенко

Один з флаконів - перші парфуми у житі дівчинки-підлітка Аліси з Донецька. Подарували їх на Новий рік-2015. Після новорічних свят родина переїхала. Ці парфуми Аліса назвала законсервованим ароматом дитинства каже Юлія Скубицька. Каже, той запах їй досі нагадує донецьку зиму, якої в Києві, де вона зараз живе, немає. Також цей об’єкт викликає романтичні спогади про Різдво, Новий рік, про дім до якого вона вже повернеться.

Херсонець Євгеній Шатілов уважно читає і розглядає предмети. Говорить, повз кожного експонату важко пройти.

"У цьому музеї інакше представлений досвід війни. Ми звикли говорити про якісь битви, головокомандувачів. А тут ми бачимо пересічних людей, які зіштовхнулися з війною. А насамперед це діти. Їх досвід проходить десь на периферії", - розповів відвідувач виставки Євгеній Шатілов.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

На експонати прийшла подивитися херсонка Ірина Староселець. Каже, взагалі війна це щось страшне, а тут - такі буденні речі, і за кожною з них трагедія.

Музей воєнного дитинства - міжнародна платформа, яка збирає історії дітей, які жили у зоні проведення бойових дій. Ідея проєкту народилася в 2010 році у Ясмінко Галіловича, боснійського письменника, дитинство якого проходило під час війни у 1990 році. У 2017 році у Сараєві відкрився перший музей, розказує директорка Музею воєнного дитинства в Україні Юлія Скубицька. 8 років учасники проєкту працюють в Україні. Перша виставка була проведена у Києві. Херсон - друге місто. Експозиція триватиме в літературному музеї до 2 лютого включно.

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