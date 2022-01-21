Вночі 21 січня у селі Лиманка Одеської області спалахнули дерев'яні будинки. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежу помітили о 04:36. Дві нежитлові споруди, які знаходяться в стадії будівництва, гасили протягом трьох з половиною годин. Полум'я охопило понад 1200 м².

Через пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Пожежу відпрацювали за підвищеним номером виклику. На місті працювали 40 рятувальників та 10 пожежних машин. Ніхто з місцевих не постраждав.

ДСНС України в Одеській області Пожежа в селі Лиманка

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