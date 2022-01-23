На Полтавщині за рік поменшало патрульних

На Полтавщині штат патрульної поліції укомплектований на 85 %. Про це Суспільному повідомив т.в.о. начальника обласного департамента патрульної поліції Євген Яковенко.

Станом на 1 січня 2022 у Полтавській області штат патрульної поліції складає 320 правоохоронців. Про це Суспільному повідомив т.в.о. начальника департамента патрульної поліції Полтавщини Євген Яковенко. Торік на 1 січня перебувало 335 поліціянтів. Загалом їх має бути у структурі 375.

Добрати поліцейських мають за допомогою конкурсів на заміщення вакантних посад. Таких торік провели 11, повідомив Яковенко.

Посадовий оклад поліцейського станом на 1 січня 2022 року становить 2470 гривень, повідомив т.в.о. начальника обласного департамента патрульної поліції Євген Яковенко. Зарплата патрульного складається з посадового оклада, премії (не більше 30% від окладу) та доплат за інтенсивність, умови роботи, вислугу років та звання.

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