Зарплату поліцейських в Україні можуть закріпити на рівні 10 прожиткових мінімумів — це щонайменше 23930 грн. Відповідні зміни передбачені внесеним до Верховної ради законопроєктом № 6506-1.

"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських", — йдеться у законопроєкті.

Так само встановлюється заробітна плата у НАБУ, ДБР та ГПУ.

Нині проект закону направлено на розгляд комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.Його зареєстрували за ініціативи 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" та одного нардепа від групи "Довіра".

Законодавчо це підвищення зарплатні планують імплементувати внесенням змін до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Що відомо

Кабінет міністрів України виділив кошти для поетапного збільшення зарплат правоохоронцям уже із січня 2022 року. Це стосуватиметься патрульних поліцейських, спецпризначенців і правоохоронців, які відбувають службу в зоні операції Об’єднаних сил.

12 листопада 2021 року була зареєстрована петиція про підвищення заробітної плати працівникам Національної поліції. Станом на зараз її підписали понад 25 тисяч людей.

У грудні 2021-го патрульні у Львові долучилися до Всеукраїнського "тихого" страйку. Так вони хочуть привернути увагу до умов праці та малої зарплатні.

На початку січня 2022 року ЗМІ повідомили про звільнення 38 поліцейських на Запоріжжі через нібито системне порушення умов праці та тиск щодо виконання кількісних показників роботи у виявленні правопорушень. Офіційно це спростували.

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