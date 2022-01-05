Кабінет міністрів України виділив кошти для поетапного збільшення зарплат правоохоронцям уже із січня 2022 року. Це стосуватиметься патрульних поліцейських, спецпризначенців і правоохоронців, які відбувають службу в зоні операції Об’єднаних сил.

Про це заявив голова Патрульної поліції Ігор Клименко.

Він нагадав, що у бюджеті на 2021 рік не були закладені кошти на додаткові виплати поліцейським під кінець року (так звана тринадцята зарплата), але керівництво Нацполіції й раніше намагалося вирішити проблему низької зарплати — приміром, шляхом матеріальної соцдопомоги чи виплат на оздоровлення.

За словами Клименка, уже наприкінці січня 2022 року патрульні поліцейські, спецпризначенці та поліцейські, що несуть службу в зоні ООС, отримають підвищені зарплати. На квітень 2022-го планується наступне підвищення, але кого воно стосуватиметься, голова Нацполіції не уточнив.

"Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають", — додав він.

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Що відомо

12 листопада 2021 року була зареєстрована петиція про підвищення заробітної плати працівникам Національної поліції. Станом на зараз її підписали понад 25 тисяч людей.

У грудні 2021-го патрульні у Львові долучилися до Всеукраїнського "тихого" страйку. Так вони хочуть привернути увагу до умов праці та малої зарплатні.

На початку січня 2022 року ЗМІ повідомили про звільнення 38 поліцейських на Запоріжжі через нібито системне порушення умов праці та тиск щодо виконання кількісних показників роботи у виявленні правопорушень. Офіційно це спростували.

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