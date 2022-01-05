Кабінет міністрів України виділив кошти для поетапного збільшення зарплат правоохоронцям уже із січня 2022 року. Це стосуватиметься патрульних поліцейських, спецпризначенців і правоохоронців, які відбувають службу в зоні операції Об’єднаних сил.
Про це заявив голова Патрульної поліції Ігор Клименко.
Він нагадав, що у бюджеті на 2021 рік не були закладені кошти на додаткові виплати поліцейським під кінець року (так звана тринадцята зарплата), але керівництво Нацполіції й раніше намагалося вирішити проблему низької зарплати — приміром, шляхом матеріальної соцдопомоги чи виплат на оздоровлення.
За словами Клименка, уже наприкінці січня 2022 року патрульні поліцейські, спецпризначенці та поліцейські, що несуть службу в зоні ООС, отримають підвищені зарплати. На квітень 2022-го планується наступне підвищення, але кого воно стосуватиметься, голова Нацполіції не уточнив.
"Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають", — додав він.
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Що відомо
- 12 листопада 2021 року була зареєстрована петиція про підвищення заробітної плати працівникам Національної поліції. Станом на зараз її підписали понад 25 тисяч людей.
- У грудні 2021-го патрульні у Львові долучилися до Всеукраїнського "тихого" страйку. Так вони хочуть привернути увагу до умов праці та малої зарплатні.
- На початку січня 2022 року ЗМІ повідомили про звільнення 38 поліцейських на Запоріжжі через нібито системне порушення умов праці та тиск щодо виконання кількісних показників роботи у виявленні правопорушень. Офіційно це спростували.
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