Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 23-25 січня 2022 року оголосив попередження про ожеледицю. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в Дніпропетровській області.

На 24 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, часом – сніг. Вітер північний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9 °C морозу, вдень 1-6 °C морозу.

25 січня буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12 °C морозу, вдень 3-8 °C морозу.

Що відомо

2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найжаркішими у всьому світі.

Середня температура у Києві в вересні була нижча за кліматичну норму останніх тридцяти років.

Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі стане прохолодніше. Утім, він все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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