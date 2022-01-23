У Роменському районі, що на Сумщині, на місці пожежі виявили тіло 86-річної жінки. Про це 23 грудня повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС України в Сумській області.

Головне управління ДСНС України в Сумській області

Пожежа сталася у приватному будинку в с. Борозенка Роменського району. Задимлення та тіло без ознак життя побачила донька загиблої. Коли рятувальники прибули на місце, то виявили тління матрацу й ліжка, на якому лежала загибла господарка будинку.

Головне управління ДСНС України в Сумській області

За попередніми висновками, ймовірною причиню пожежі стало коротке замикання, яке спричинила електрогрілка. Нею користувалася прикута до ліжка жінка.

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