Справу повинні були заслухати 21 січня у Зарічному районному суді Сум. Відклали слухання за клопотанням захисника. На засідання не з’явилися адвокат та обвинувачений.

За словами головуючого судді Олексія Сибільова, цей судовий розгляд здійснюється вже тривалий час судом колегіально. Захисник надав перевагу іншим справам. «На наступному засіданні будемо з’ясовувати причини такої поведінки захисника. В залежності від цього вирішуватимемо питання про наявність підстав для реагувавання на це. На сьогодні, на думку суду, це вже є зловживанням своїми правами», – наголосив головуючий суддя.

Захисник обвинуваченого Євгеній Музичук розповів Суспільному: про те, що не зможе з’явитися сьогодні на засідання, повідомив суд тиждень тому. Про те, що має сьогодні кілька засідань в Києві та Київській області, повідомив суд у заяві. «У нас не дуже мало статей, за якими загрожує довічне ув’язнення. Одна із них інкримінована моєму клієнту. Потрібно враховувати тяжкість обвинувачення, кількість статей і епізодів. Я подавав заяву про ознайомлення з матеріалами справи. Фізично я ще не мав можливості ознайомитися з матеріалами, що є в суді. Тим більше, у справі спливали додаткові обставини, яких не було під час досудового розслідування. Тому є необхідність проаналізувати все, що було», – розповів Євгеній Музичук.

Що відомо

23 лютого 2017 року на вулиці Харківській у Сумах підірвали банкомат і поранили співробітника служби охорони. Чоловіка, якого прокуратура обвинувачує в скоєному, затримали наступного дня, 24 лютого.

Йому інкримінують усього 8 випадків підривів банкоматів у Сумах та області та 7 статей Кримінального кодексу України.

За версією слідства, тікаючи, чоловік поранив працівника поліції і намагався втекти з місця злочину на службовому поліцейському автомобілі. Чоловіка звинувачують за 9-ма статтями кримінального кодексу, в тому числі посягання на життя поліцейського.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Цю справу слухають з листопада 2017 року. У СІЗО чоловік — із лютого 2017 року, восени 2019 року він одружився.

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