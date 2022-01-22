ДТП у Черкасах: травмована дворічна дитина

22 січня в Черкасах на перехресті вулиць Благовісна – Митницька сталася дорожньо-транспортна пригода. У дворічної дитини медики екстренки попередньо діагностували забій плеча. Про це Суспільному повідомила речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речника патрульної поліції Черкаської області Олексія Драгуна, працівникам поліції повідомили про аварію близько 12:00.

"Аварія сталася на перехресті вулиць Благовісна – Митницька за участі двох автомобілів – Citroen та Volkswagen. ДТП без травмованих, від допомоги поліції водії відмовилися", – зазначив він.

Натомість речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок поінформувала, що травмована дитина, її госпіталізували.

"35-річна жінка і 56-річний чоловік відмовилися від допомоги медиків. На місці оглянули дворічну дитину, у якої, попередньо, був забій плеча, але госпіталізували", – розповіла Ірина Назарок.

Рух транспорту на цій ділянці дороги був ускладнений, наразі – в звичному режимі.

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