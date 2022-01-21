Самогубство вісімнадцятирічного черкащанина: що кажуть рідні та друзі

Звинуватили у крадіжці, чим довели до самогубства, — так пояснила Суспільному причину смерті вісімнадцятирічного юнака його сестра Ольга Сватуха.

Першокурсник проходив виробничу практику на приватному підприємстві "Миронівський хлібопродукт".

Мати юнака Світлана Сватуха пригадала як це сталось:

"У вівторок (18 січня — ред.) я була на роботі та о дев'ятій годині мені подзвонили з училища. Там повідомили, що моя дитина вкарала якусь річ і мене викликають у навчальний заклад. Я одразу подзвонила до сина, та його телефон був вимкнений, тож відпросилась з роботи та приїхала додому, щоб забрати його і разом піти в училище. Коли я прийшла додому, йому було дуже погано. На моє запитання про те, що він вкрав, син показав розібраний шуруповерт, який взяв з дому, і сказав, що лише хотів відремонтувати кнопку на підприємстві. Він дуже молодий був, він не знав, що на підприємство не можна нічого проносити".

"Ми взяли цей шуруповерт та пішли в училище. Там завідувачка запитала мене, чи міг мій син щось вкрасти. Я ж заперечила, оскільки у нашій сім'ї так не заведено. Завідувачка училища розповіла, що їй зателефонували з відділу кадрів підприємства та зазначили, що мій син здійснив крадіжку і тепер ми повинні їм заплатити: за збитки майна та за практику", — розповіла мати.

Суспільне Черкаси Світлана Сватуха

Після училища мати із сином поїхали на підприємство.

"Прийшли ми у відділ кадрів. На сина працівники дивились, як на злочинця, та додали, що мого сина занесли у «чорний список» підприємства. Я нічого проти не мала і хотіла, аби його просто звільнили та ми пішли. Я ж сина захищала і просила показати інвентарний номер шуруповерта, оскільки знаю, що все майно має бути інвентаризованим. Я згодна з тим, що він не мав права нічого проносити всередину приміщення, та я хотіла довести, що моя дитина не крала. Коли прийшов майстер і приніс деталь, видно було, що вона не підходила до шуруповерта. Та й пристрій наш був абсолютно новим, тобто навіть без слідів експлуатації. Довести, що цей шуруповерт належав підприємству, вони не змогли та від нас вимагали квитанцію про його купівлю".

Після звільнення сина з підприємства ж-інка весь час була з ним на зв'язку:

"Я постійно йому дзвонила, він шукав квитанцію, оскільки ми повинні були довести, що він нічого не крав. Та згодом його телефон перестав відповідати, я не могла й подумати, що він так вчинить".

Старша сестра Іллі показала Суспільному робоче місце молодшого брата. За її словами, юнак захоплювався електрозварюванням, виконував дрібний ремонт техніки. Поштою замовив редуктор та взяв його з собою на роботу, аби там продовжити ремонт.

Суспільне Черкаси Кімната загиблого юнака

"Коли проходиш в пропускний пункт «МХП», тебе ніхто не перевіряє. Просто є правило — нічого із собою не брати. Але коли він проходив назад повз пункт, його перевірили та знайшли редуктор, який він придбав сам на китайському сайті, він був абсолютно новим. Його звинуватили у крадіжці, батьків не викликали, у поліцію працівники не подзвонили, хоч і звинувачували у злочині. Працівники підприємства завели брата в окрему кімнату і вже постає питання, що вони там з ним робили. У соціальних мережах мені підтверджували люди, що така практика на підприємстві існує — проводити з людьми виховні роботи. Можна тільки уявити, яку виховну роботу проводять працівники, що моєму брату одразу стало зле", — розповіла сестра юнака.

Однокласниця Марина Меркотан пригадала, яким був хлопець:

"У нас в класі були доволі хороші стосунки. Нікого не булили так, що аж через край. Все було доволі спокійно. Бувало таке, що його ігнорували, але він був активним, життєрадісним. Не було ніяких схильностей. Навіть, коли щось не вдавалося, він все одно радів. У нього були й друзі, і серед інших класів".

Втім дівчина вважає, що у хлопця не було підтримки:

"Це дуже важливо, особливо серед підлітків, якщо так на нього тиснули. І він хотів здаватися сильним і не поділився. Не знайшлося в нього, з ким би він поділився всім, і його б підтримали. Цього не сталося вчасно".

Друг померлого хлопця Назар Савоста має хороші спогади:

"Пам'ятаю про нього тільки хороше. Він був позитивним хлопцем. Ми з ним були у християнських таборах і там він завжди був активним, завжди допомагав".

Він додав, що також чув про випадок на практиці:

"Я знаю, що на нього тиснули через якусь деталь у 200 гривень, навіть погрожували. Не можу повірити, що його не стало".

Окрім Іллі в родині ще п’ять дітей. Зі слів сестри хлопця Ольги Сватухи, після поховання брата писатиме заяву в поліцію, аби справу перекваліфікували на доведення до самогубства.

Що відомо

За словами речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк, наразі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України: умисне вбивство: самогубство. Триває розслідування, опитують працівників, рідню та коло спілкування загиблого хлопця. На даний час проводиться розслідування в разі встановлення додаткових обставин події – справу можуть перекваліфікувати, залежить від того, які результати перевірки будуть за цією подією.

У пресслужбі підприємства зауважили, що про ситуацію знають та готові спілкуватися з правоохоронцями.

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