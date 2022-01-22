Ввечері 22 січня в Маньківці на Черкащині в дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік. Про це Суспільному повідомила речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
За словами речниці, виклик до медиків надійшов близько 18:00.
"Біля військової частини перекинувся автомобіль. Працівники швидкої, які виїхали на місце аварії, констатували смерть водія", – зазначила речниця.
Чоловікові 40 років, додала вона.
Суспільне звернулося за коментарем до Головного управління Нацполіції в Черкаській області.
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