Ввечері 22 січня в Маньківці на Черкащині в дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік. Про це Суспільному повідомила речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, виклик до медиків надійшов близько 18:00.

"Біля військової частини перекинувся автомобіль. Працівники швидкої, які виїхали на місце аварії, констатували смерть водія", – зазначила речниця.

Чоловікові 40 років, додала вона.

Суспільне звернулося за коментарем до Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

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