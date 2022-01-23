На Херсонщині горіла лазня

На Херсонщині у Каховському районі в селищі міського типу Любимівка горіло приміщення лазні.
Про це повідомляється на сайті Головного упраління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області.
23 січня о 00:27 рятувальникам надійшло повідомлення проте, що у Любимівці по вулиці Софіївській горить лазня.
Рятувальники загасили пожежу за дві години. Площа займання сягала 18 квадратних метрів. Причини загоряння встановлюються.
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