21 січня у Херсоні горіла квартира у багатоповерховому будинку. На час загоряння в оселі перебував чоловік, який кликав про допомогу - рятувальники вивели його з квартири.

Про це йдеться на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.

Повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці 49-ї Гвардійської Дивізії рятувальники отримали о 12:26. На балконі п'ятого поверху перебував чоловік, який кликав на допомогу.

Коли рятувальники зайшли у квартиру, в одній з кімнат горіли речі та меблі. На 62-річного власника квартири одягнули кисневу маску та вивели його до під'їзду. Господаря оглянули медичні працівники, але від госпіталізації він відмовився.

Пожежу ліквідували о 13:11 на площі 15 кв.м. Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber