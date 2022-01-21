У херсонській обласній лікарні сталася пожежа

У Херсонській обласній клінічній лікарні, у хірургічному відділенні сталася пожежа. Евакуювали 40 пацієнтів, травмованих немає.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Оксана Хлєбус.

"Пожежа сталася в підвалі побутового приміщення на площі 25 кв метрів, загорілися побутові речі", - розповів начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Херсонській області Олександр Бондар.

За його словами, виклик до ДСНС надійшов о 10:08. Пожежу гасили 22 рятувальники та 6 машин пожежної техніки. Наразі пожежу повністю ліквідували..

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