На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 910 осіб

У 910 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 9 жителів області. Одужання підтвердили у 143 осіб. Медики провели 2 738 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (61 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 5, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 11, Кременецька міська ОТГ – 5, Лановецька міська ОТГ – 24, Лопушненська сільська ОТГ – 2, Почаївська міська ОТГ – 5, Шумська міська ОТГ – 6

Тернопільський район (361 особа): Байковецька сільська ОТГ – 37, Бережанська міська ОТГ – 31, Білецька сільська ОТГ – 1, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 25, Зборівська міська ОТГ – 22, Козівська селищна ОТГ – 49, Микулинецька селищна ОТГ – 11, Нараївська сільська ОТГ – 18, Озернянська сільська ОТГ – 5, Підволочиська селищна ОТГ – 15, Підгаєцька міська ОТГ – 29, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 8, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 24, Тернопільська міська ОТГ – 83

Чортківський район (488 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 17, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3, Борщівська міська ОТГ – 47, Бучацька міська ОТГ – 36, Васильковецька сільська ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 18, Заводська селищна ОТГ – 12, Заліщицька міська ОТГ – 62, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 9, Колиндянська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 17, Коропецька селищна ОТГ – 29, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5, Монастириська міська ОТГ – 49, Нагірянська сільська ОТГ – 17, Скала-Подільська селищна ОТГ – 3, Товстенська селищна ОТГ – 11, Трибухівська сільська ОТГ – 22, Хоростківська міська ОТГ – 15, Чортківська міська ОТГ – 111

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 115 904 особи, з них 106 334 вже видужали та 2 206 людей померли.

Що відомо