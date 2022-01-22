Понад 4,5 тисячі одеситів отримали третю дозу вакцини проти COVID-19

Станом на ранок 22 січня третю дозу вакцини проти коронавірусної хвороби отримали 4 564 мешканці Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Від початку вакцинальної компанії у місті щеплення отримали 988 228 мешканців. З них однією дозою вакцинували 471 406 людей, дві дози мають – 490 258 громадян.

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 21 січня на Одещині щепилися 1 244 166 мешканців. Одну дозу отримали 814 730, дома дозами вакцинувалися 796 699.

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