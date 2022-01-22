За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 079 людей

За минулу добу в Одеській області COVID-19 діагностували 1 079 людям. 154 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (3 293), далі йде Івано-Франківська область (2 284). На третьому місці за кількістю місто Київ (1 744).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 248 344 громадянина,

одужали 231 719 людей,

померли 5 681 хворий,

наразі хворіють 10 944 мешканці області.

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