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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 079 людей
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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 079 людей

Ксенія Процепова
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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 079 людей sputnik

За минулу добу в Одеській області COVID-19 діагностували 1 079 людям. 154 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (3 293), далі йде Івано-Франківська область (2 284). На третьому місці за кількістю місто Київ (1 744).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 248 344 громадянина,
  • одужали 231 719 людей,
  • померли 5 681 хворий,
  • наразі хворіють 10 944 мешканці області.

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