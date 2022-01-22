П’ять полтавських ТРЦ перевіряють на замінування

У Полтаві перевіряють наявність вибухівки у п’яти торгово-розважальних центрах Полтави. Анонімну інформацію щодо ймовірного замінування 22 січня надіслали на електронну пошту СБУ, повідомив Суспільному речник обласної поліції Роман Грішин.

Повідомлення про замінування надійшло близько 15:00 на електронну пошту центрального управління Служби безпеки. У ньому йшлося про наявність вибухівки у торгово-розважальних центрах. У яких саме – не зазначено, розповів Роман Грішин.

Нині п’ять торгово-розважальних центрів Полтави та прилеглі до них території перевіряють на наявність вибухівки. Людей із будівель евакуювали, розповів речник обласної поліції Роман Грішин.

Востаннє подібне повідомлення щодо ТРЦ у Полтаві надходило 13 січня. Тоді вибухотехніки не виявили вибухівки. Загалом за перші три тижні 2022 року до поліції надійшло 339 повідомлень про замінування.

За словами речника, правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Санкція – від 2 до 6 років позбавлення волі.

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