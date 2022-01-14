Чоловікові, який, ймовірно, блокував частоти однієї із військових частин на Полтавщині, мають вручити підозру. Про це Суспільному повідомила речниця обласного управління Служби безпеки Інна Усова.

За інформацією правоохоронців, до блокування частот може бути причетний 51-річний полтавець. Він – колишній військовий. Як розповіла речниця обласного управління СБУ, чоловік протягом року періодично налаштовував своє радіоелектронне обладнання на діапазон спеціальних частот військових. Це впливало на передачу електронної інформації.

Фото: Управління СБ України в Полтавській області Фото з місця події

Якої саме частини це стосувалося, не повідомляють. Вона забезпечує спеціальними засобами зв`язку інші військові частини Збройних Сил України.

«Кримінальне провадження щодо цієї події було розпочате минулого року. Нині тривають експертизи щодо документів та вилученої техніки», – розповіла речниця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання та п’ять радіоелектронних засобів через які чоловік, ймовірно, здійснював блокування частот військової частини.

За словами речниці, правоохоронці розслідують цю справу за частиною першою статті «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань». Санкція – від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловікові готують повідомлення про підозру. Також перевіряють, чи має зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації.

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