П’ять полтавських ТРЦ, ймовірно, замінували

У Полтаві перевіряють наявність вибухівки у п’яти торгово-розважальних центрах Полтави. Анонімну інформацію щодо ймовірного замінування 13 січня надіслали на електронну пошту СБУ, повідомила речниця обласної установи Інна Усова.

Повідомлення про замінування надійшла близько 9:30 на електронну пошту центрального управління Служби безпеки. У ньому йшлося про наявність вибухівки у торгово-розважальних центрах. У яких саме – не зазначено, розповіла Інна Усова.

Фото: Суспільне Полтава Фото з місця події

Нині п’ять торгово-розважальних центрів Полтави та прилеглі до них території перевіряють на наявність вибухівки. Людей із будівель евакуювали, розповів речник обласної поліції Роман Грішин.

Фото: Суспільне Полтава Фото з місця події

На місцях працюють вибухотехніки, медики та кінологи.

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