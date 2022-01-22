Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України відбувся сьогодні, 22 січня, у середмісті Хмельницького. Хмельничани на головній вулиці міта - вулиці Проскурівській - розгорнули синьо-жовтий стяг довжиною 100 метрів та зачитали Акт злуки Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки. Прозвучав на головній пішохідній вулиці нашого міста і Гімн України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

Фото: Суспільне. У середмісті Хмельницького до Дня Соборності розгорнули 100-метровий стяг

За повідомленням, окрім патріотичного флешмобу, посадовці та депутати Хмельницької міськради поклали квіти до меморіальних дошок, встановлених на честь видатних українців: Симона Петлюри, Михайла Грушевського, Костя Місевича, Євгена Коновальця, Романа Шухевича. Також квіти поклали до Меморіальної дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО, пам’ятника Героям Небесної Сотні, пам’ятників Тарасові Шевченку, Івану Франку, Богдану Хмельницькому, В’ячеславу Чорноволу.

Фото: Суспільне. У середмісті Хмельницького до Дня Соборності розгорнули 100-метровий стяг

Цьогоріч в Україні відзначають 103 роки від дня, коли було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

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