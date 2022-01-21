На межі сіл Осники та Лисогірка пів тисячі жителів Тернопільської та Хмельницької областей зібралися на урочини з нагоди Дня Соборності. Про це розповів співорганізатор заходу Володимир Мосейко.

За його словами, курсанти Тернопільського військового коледжу відтворили бій на одному з блокпостів поблизу Донецька. Згідно зі сценарієм, на блокпост нападають сепаратисти. Каріна Федченко – одна з учасників реконструкції бою:

"Я вважаю, що кожен українець має захищати свою Україну і свій дім і ми приїхали сюди, щоб підтримати хлопців, які воюють і гинуть на сході".

Фото: Любов Гадомська/Суспільне На межі сіл Осники та Лисогірка пів тисячі жителів Тернопільської та Хмельницької областей зібралися на урочини з нагоди Дня Соборності

"Для мене дуже важливо поділитися досвідом своїм, який я здобув у військовому коледжі", – каже учасник реконструкції бою Дмитро Вихованець.

Поблизу місця реконструкції бою розгорнули козацьку кухню. Учасників дійства пригощає членкиня Українського козацтва Марія Ратушняк:

"В нашому меню сьогодні гречана каша, цибулька морква. Також маємо уху з лосося. Готуємо все з любов’ю, з хорошим настроєм".

Учні Лисогірської школи Хмельницької області оглядають виставку військової зброї. Серед них десятирічний Матвій Фурман:

"Я прийшов підтримати наших хлопців, що воюють. Я теж як виросту, буду захищати Україну".

Співорганізатор заходу наказний отаман Тернопільського крайового коша Володимир Мосейко каже, зустріч на межі двох областей разом з хмельничанами організовують восьмий рік поспіль:

"У 2013 році, коли ми зробили волонтерську організацію, хмельничани, Хмельницький Подільський екологічний осередок, а також Городоцька козацька Січ приєдналася до нашого Тернопільського козацтва. І вже протягом 8 років ми разом працюємо. Їздимо разом, волонтерством займаємося, військово-патріотичним вихованням і отакими заходами".

Фото: Любов Гадомська/Суспільне Зустріч на межі двох областей разом з хмельничанами організовують восьмий рік поспіль

З боку Хмельниччини захід організувати допомагав отаман Подільського екологічного осередку Михайло Муляр:

"Ми згадуаємо людей, які воювали за нашу Україну, загинули, дали нам життя, щоб ми могли виховати наше покоління, надати натхнення, щоб був мир в Україні".

Також учасники заспівали українські колядки.

Таїсія Науменко приїхала на зустріч зі своїм творчим колективом:

"Сьогодні ми мали щастя, радість, зустрітися зі своїми колегами з Лановецької громади на межі наших громад. В нас вже десятиліттями цей досвід зустрічі є. Це акт Злуки, великий державний акт і ми традиційно в цей день збираємся тут, на межі двох громад".

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