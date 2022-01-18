На станцію компостування у Львові привезли понад 400 кілограмів ялинок, які мешканці викидають після новорічно-різдвяних свят. Про це Суспільному розповів керівник відділення компостування комунального підприємства "Зелене місто" Любомир Тимчишин.

На компостувальній станції на вулиці Пластовій переробляють ялики. Напередодні одне із комунальних підприємств привезло перші 400 кілограм. Для того, аби їх змогли переробити, на деревах не має залишитись жодних прикрас.

"Потрібно зняти гірлянди з ялинок, шнурочки, щоб не було нічого на ялинці. Тоді її нормально дробити. А інакше – техніка заб’ється і не буде працювати. І тоді її треба розбирати, чистити, а це є процес дуже довгий", – пояснює працівник комунального підприємства "Зелене місто" Богдан Куровець.

Після того, як ялинку подрібнюють – залишки додають до іншої подрібненої деревини. А вже цю суміш перемішують з органікою та утворюють екологічне добриво – компост.

"Компост, насамперед, використовують для удобрювання. На нього можна висаджувати дерева в парках. Можна використовувати на своїх земельних ділянках. Змішувати і насичувати ґрунти компостом – це саме азотом, калієм, фосфором. Можна використовувати в лісництві", – провідна технологиня комунального підприємства "Зелене місто" Мирослава Білокур.

Ялинки на вулицю Пластову, на станцію компостування, можна привезти самостійно. Також можна залишити дерево біля сміттєвого майданчика поблизу вашого дому.

"Минулого року ми новорічних ялинок прийняли в районі 20 тонн. В цьому році прийшла перша партія – 400 кг. Ну надіюся, що в цьому році ми приймемо більше. Бо в минулому році може люди менше знали, що ми приймаємо ялинки для компостування", – каже керівник відділення компостування комунального підприємства "Зелене місто" Любомир Тимчишин.

Цьогоріч працюватимуть і мобільні пункти, де можна буде залишити ялинку. 5 лютого такі мобільні пункти збору працюватимуть з 11.00 до 15.00 у кожному районі Львова.

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. В. Великого, 14 а (вхід в Кіноцентр, що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Також ялинки можна залишати біля контейнерного майданчика, попередньо знявши усі прикраси. Вивозити новорічні дерева перевізники будуть з ОСББ у ніч з 22 на 23 січня, та в ніч з 29 на 30 січня (з суботи на неділю). З будинків, які обслуговують управляючі компанії, вивозитимуть ялинки у понеділок 24 і 31 січня.

На території Львівської територіальної громади "Зелене місто" також збиратиме ялинки. 25 січня, починаючи із 14:00, їх вивозитимуть із пунктів утилізації, там мешканці можуть залишити дерева. Адреси пунктів можна знайти за посиланням.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону