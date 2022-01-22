У Тернополі сталася смертельна ДТП

У Тернополі на вулиці С. Будного сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.
За її словами, аварія трапилася вчора, 21 січня, о 20:17. Зіткнулися автомобілі "ВАЗ 2110" та "TOYOTA".
Фото:ДСНС області
41-річний водій автомобіля "ВАЗ 2110" за гинув на місці ДТП. Водія та пасажира "TOYOTA" та пасажира "ВАЗ" з травмами різної складності госпіталізували до лікувальних закладів Тернополя.
Фото:ДСНС області
Рятувальники провели деблокування автомобіля та дістали тіло водія.
Читайте також
- В Тернополі під час переслідування патрульна машина потрапила в ДТП