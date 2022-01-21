В Тернополі під час переслідування патрульна машина потрапила в ДТП

Державне бюро розслідувань працює на місці дорожньо-транспортної пригоди, у яку потрапив патрульний автомобіль. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

За її словами, аварія трапилася під час переслідування автомобіля на іноземній реєстрації, який перевищив швидкість. ДТП сталася сьогодні зранку на вулиці 15 Квітня в Тернополі.

Фото:Андрій Об'єщик ДТП на 15 квітня

Під час переслідування поліцейський не впорався з керуванням і в’їхав у будівлю на узбіччі. За словами Катерини Метельської, поліцейський, який перебував за кермом автомобіля має більше трьох років водійського стажу.

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