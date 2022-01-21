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В Тернополі під час переслідування патрульна машина потрапила в ДТП
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В Тернополі під час переслідування патрульна машина потрапила в ДТП

Богдан Боденчук
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В Тернополі під час переслідування патрульна машина потрапила в ДТП Фото:Андрій Об'єщик

Державне бюро розслідувань працює на місці дорожньо-транспортної пригоди, у яку потрапив патрульний автомобіль. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

За її словами, аварія трапилася під час переслідування автомобіля на іноземній реєстрації, який перевищив швидкість. ДТП сталася сьогодні зранку на вулиці 15 Квітня в Тернополі.

В Тернополі під час переслідування патрульна машина потрапила в ДТПФото:Андрій Об'єщик

ДТП на 15 квітня

Під час переслідування поліцейський не впорався з керуванням і в’їхав у будівлю на узбіччі. За словами Катерини Метельської, поліцейський, який перебував за кермом автомобіля має більше трьох років водійського стажу.

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