Доторкнулися до архітектури. В Одесі провели екскурсію для людей з вадами зору

Доторкнутись до архітектурних пам’яток Одеси змогли 17 учасників місцевого осередку Українського товариства незрячих. Для них гідеса Анна Березіна провела екскурсію центром міста за підтримкою ГО "Молодіжна рада", повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

Під час екскурсії для людей з вадами зору розповідали про історію міста та давали змогу відчути її пальцями. Однією з локацій були світлодіодні новорічні скульптури, які стоять на Приморському бульварі.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Предмети - вони всі для мене нові тому, що я до цього їх не мацала. Сподобалось саме організаційне питання, все дуже добре було і, найголовніше, що дівчинка, яка проводить цю екскурсію, вона дуже добре знає місто, добре пояснює і люди розуміють її", – розповіла Галина Шагапова, яка прийшла на екскурсію.

Членів товариства провели центральними вулицями міста, розповіли про історію оперного театру та будівлі мерії. "Побачити" їх люди змогли за допомогою зменшених скульптур, відтворених в дрібних деталях. Доповнювали скульптури підписи шрифтом Брайля.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Це вперше для мене така екскурсія, дуже цікава, чудовий супровід. Ми дуже вдячні й дуже гарно дівчатка розказують. Оскільки ми в місті живемо, то багато знаємо, але десь щось забувається і ці архітектурні моделі дуже цікаві для нас", – поділилась Наталія Бутук.

За словами гідеси Анни Брезіної, такий досвід проведення екскурсій в неї був вперше.

"Для мене це, чесно кажучи, перший досвід, але мені він дуже подобається. Оскільки я в принципі люблю розповідати щось людям, а коли ти розповідаєш щось людям, яким потрібно більше приділяти уваги, мені здається, що це набагато краще", – розповідає дівчина.

Суспільне Одеса

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